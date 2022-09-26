Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Слухи: потенциальный бюджет Grand Theft Auto VI может превысить рекордные $2 миллиарда
Это очень, очень много. Абсолютный рекорд.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

В Сети появились скриншоты предположительной переписки автора масштабной утечки по Grand Theft Auto VI, в которой раскрывается потенциальный бюджет проекта — более 2 миллиардов долларов.

реклама

Такая гигантская сумма — скорее всего, общий бюджет на весь проект, а не уже затраченные средства на разработку и продвижение игры. В любом случае, если «слитая» информация из переписки окажется правдой, то мы будем иметь дело с абсолютным рекордом для индустрии. Например, бюджет «космического долгостроя» Star Citizen оценивают приблизительно в 1 миллиард долларов.

Напомним, на пятую Grand Theft Auto компания Rockstar потратила около 265 миллионов долларов, а на вторую часть Red Dead Redemption — около 300 миллионов. По поводу размера бюджета GTA VI появлялись слухи и ранее: инсайдеры в прошлый раз говорили о 500 миллионах долларов для разработки и 100 миллионов — для маркетинга.

Всё в тех же скриншотах переписки автора недавней масштабной утечки указывается, что разработка GTA VI стартовала ещё в 2014 году (препродакшен), а к фазе полноценного производства Rockstar приступила лишь в 2019-м.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, сама Rockstar прокомментировала утечку по шестой части, заявив, что это её «чрезвычайно расстраивает». После всей этой неприятной истории разработчики решили нанять специалиста по защите от хакеров, что теоретически помогло бы предотвратить подобные инциденты в будущем.

#rockstar #grand theft auto vi #gta vi
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Rockstar анонсировала платную подписку GTA+ для GTA Online
Take-Two и Rockstar продолжат создавать одиночные игры
Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получит на следующей неделе несколько патчей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
96
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
178
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
125
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
48
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
54
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
28
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
3
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1

Сейчас обсуждают

Парень с Рязани
17:36
Расскажешь как он сэкономил?
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
Ruslan К
17:35
Зелот в Израиле живёт гаверное
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Eisbrecher
17:33
А так-то прикольный девайс, в качестве рабочего терминала-то. Интересно, они предусмотрели защиту от пролития на клавиатуру жидкостей? :D
Разработка GTA 6 обойдётся Rockstar в $2 млрд
Ruslan К
17:33
Какую землю ,Харьков основал Борис Годунов какие из земли ты что куришь
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Sheshenbek
17:32
Ты зачем сюда скриншот этих укр помоек выкладываешь? Сейчас любая укрпомойка зарабатывает на посещениях и на рекламе.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
ronoho
17:32
f18 лучше и универсальней
Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
klounzelot
17:30
русские дроны из Ирана, Ну ты зелот пиздюн
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
MrPegge
17:28
Сам иди, к дуболомам под командование. Там тебя и закопают. Раньше страна была общая (СССР) сейчас же все принадлежит кому-то. И вот те, у кому принадлежит много страны, и должны свое барахло защищать...
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Александр Дороднов
17:27
так и есть, 13% архитектура и остальное частоты
В сесть попали первые официальные тесты линейки Ryzen 7000 – прирост до 40% по завышенной цене
Александр Дедок
17:26
94 тысячи, то есть 1500 баксов по курсу это для геймеров с ограниченным бюджетом? Сколько говностатей надо написать заглоту чтобы заработать на 3080-ti?
Intel построит завод по упаковке чипов на севере Италии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем