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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: игровые студии начали массово релоцировать сотрудников из России
Вы художник или дизайнер? Нет профильного образования? Тогда брони нет.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что разработчики игр в России начали релоцировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. В одном из случаев речь идёт о вывозе сразу 100 мужчин с семьями. Инсайдеры утверждают, что две трети сотрудников студий, подлежащих эвакуации, являются художниками и дизайнерами, которые формально не являются IT-специалистами, поэтому не могут рассчитывать на бронь.

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Журналисты «Коммерсанта» опросили свои источники и выяснили, что на рынке разработки видеоигр студии начали организованно релоцировать сотрудников из страны на фоне введения 21 сентября частичной мобилизации. Так, продюсер «крупной русскоязычной студии», которая в марте уже вывела бизнес за рубеж, говорит, что она из компаний-разработчиков видеоигр заказала чартерный рейс для вывоза из РФ порядка 100 своих сотрудников-мужчин, которые могут быть мобилизованы, вместе с семьями. Источник «Коммерсанта» в одной из крупнейших игровых студий СНГ говорит, что «это не единичная история».

Количество обращений о включении в реестр аккредитованных IT-компаний после 21 сентября возросло в разы — об этом сообщает управляющий партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлёв. «Поддержка игровой отрасли в последний год была в фокусе внимания, есть вероятность, что заявки игровых компаний будут одобрены. Студии-разработчики игр, которые уже есть в реестре, могут помочь сотрудникам с "соответствующим высшем образованием" и добиться получения отсрочки. Сейчас одним из главных вопросов будет, какие именно специальности получат иммунитет», — поясняет юрист.

«Коммерсантъ» напоминает, что IT-компании сразу после объявления о мобилизации попросили Минцифры предоставить бронь сотрудникам профильных компаний. Министерство уже 23 сентября выпустило разъяснения, согласно которым сотрудники IT-компаний, телекоммуникационных предприятий и СМИ могут получить бронь от мобилизации, среди критериев — профильное образование и работа по специальности.

В то же время, по словам собеседника “Коммерсанта” в русскоязычной студии, рынок игровой разработки «находится в панике», потому что существенная часть сотрудников даже теоретически не сможет получить обещанные правительством брони: «Для этого нужно профильное образование в IT, то есть у нас весь менеджмент, художники и гейм-дизайнеры, а это две трети сотрудников каждой студии, находятся в зоне риска».

Источник “Ъ” добавляет, что если в последние несколько месяцев уехавшие из России студии с пониманием смотрели на желание ряда сотрудников работать из страны, то сейчас ситуация кардинально изменилась: «Оставить сотрудников в стране — значит смириться с тем, что кого-то заберут, и ты останешься с кадровой дырой».

Наконец, другой собеседник «Коммерсанта» из крупной игровой индустрии, консультирующий чиновников при разработке мер по поддержке индустрии, пояснил главное: ругой собеседник “Ъ” в крупной игровой студии и консультирующий чиновников при разработке мер поддержки индустрии подтверждает, что разработчики игр действительно массово выезжают из страны.

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«Потока два: первый — это оставшиеся в стране сотрудники студий, которые перевезли бизнес за рубеж после 24 февраля. Если до 21 сентября они откладывали выезд из России по личным причинам, то сейчас все — хватай мешки, вокзал отходит, — говорит он. — Вторая категория — это сотрудники российских студий, которые начали получать предложения о трудоустройстве от западных разработчиков. На нашем рынке есть несколько известных HR, которые предлагают устроить в иностранные компании, которые раньше не хотели брать русских, но сейчас готовы принять под эгидой побега от мобилизации».

#игры #новости рынка
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_Вежливый Krab
13:07
хyя себе у тебя приход. раха уже признанная страна территорист и населена дикими кровожадными но очень тупыми орками. усыпить. и вот эта могилизация кстати нужна xyйлу что б не скучно в петле болтатьс...
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Майню в долгосрок
13:06
хрю хрю..хрюююхрюю хрюю хрююююю
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
_Вежливый Krab
13:05
какие средства eбанатушка. так отключи интернет вна рахе и не будет средств доставки. все скрепно как и в совке было.
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