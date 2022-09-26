Это хорошо.

Команда поддержки социальной сети «Одноклассники» запустила новую версию системы рекомендаций контента, которая отныне сфокусирована на авторских публикациях. Утверждается, что благодаря новым моделям машинного обучения и уникальному «автороцентричному» алгоритму ранжирования блогеры и группы с качественными публикациями смогут получать больше просмотров.

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Команда «ОК» утверждает, что продолжит поддерживать активных авторов на платформе, поэтому разворачивают классическую систему рекомендаций контента в соцсетях «на 180 градусов». Сейчас алгоритмы обучаются предоставлять аудиторию как можно большему количеству авторов, тем самым увеличивая разнообразие контента на платформе. Речь идёт как о разделе «Рекомендации», так и о блоке с рекомендуемым контентом в ленте. Нейросети станут подбирать для каждой публикации наиболее релевантную аудиторию на основе активности и интересов пользователей. Раньше алгоритмы рекомендаций подстраивались только под пользователя, не учитывая разнообразие авторов.

Так, если раньше пользователям, которые были подписаны на группы про путешествия, при реагировании на схожий контент показывались публикации на ту же тему. Сейчас же алгоритм для каждой конкретной публикации подбирает сегмент аудитории, которым она может быть релевантной. Скажем, тем же любителям путешествий могут быть показаны авторы других тематик — например, группы с фотографиями природы, историей и новостями, а также советами по активному отдыху.

По замыслу команды «ОК», нововведения должны помочь авторам, которые публикуют материалы на более нишевые темы — например, заметки, «лонгриды» или видео про науку, экстремальный спорт или историю кино.

Вадим Гуров, руководитель продуктов «Лента» и «Рекомендации» социальной сети «Одноклассники»:

«Автороцентричное ранжирование подбирает для авторов наиболее релевантных пользователей. Такой подход отличается от более популярного в наших рекомендательных системах подбора по интересам пользователя — пользователецентричного. Благодаря балансу между этими двумя подходами, пользователи смогут получать наиболее интересный им контент, а авторы смогут находить релевантную им аудиторию, даже в самых нишевых темах».

«ОК» также пересмотрели подход к разнообразию и качеству контента в рекомендациях. Социальная сеть больше не рекомендует пользователям группы и профили, которые содержат, например, изображения и видео низкого качества, кликбейт, большое количество неоригинального контента. Также «пессимизируются» группы и профили, чей контент не соответствует заявленной тематике. В этом алгоритмам машинного обучения помогает редакторский отбор: команда модерации размечает публикации и авторов на тематики и отсеивает страницы с низкокачественным контентом.

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Благодаря всем представленным нововведениям «Одноклассники» рассчитывают дать дополнительную аудиторию авторам с действительно интересным уникальным контентом. При этом новые алгоритмы ранжирования равномерно распределяют охваты в рекомендациях между всеми авторами одной и той же тематики. Новая система уже работает на всех платформах.