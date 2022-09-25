Похоже, из-за тесной связи со «Сбербанком».

Apple продолжает делать всё от себя зависящее, чтобы в корне изменить отношение россиян к своей продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», из магазина приложений App Store исчезло приложение картографического сервиса «2ГИС», получившего распространение благодаря предоставляемой им подробной информации касательно различных объектов, учреждений и прочих «точек», которые можно найти на карте.

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Что стало причиной такого решения со стороны Apple, не сообщается, однако можно с высокой долей уверенности предположить, что дело в том, что «2ГИС» на 72 % принадлежит «Сбербанку», который попал под западные так называемые санкции. Вероятно, в Apple об этой связи узнали совсем недавно. Ранее установленное приложение полностью сохраняет работоспособность.

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Стоит отметить, что продукция Apple в принудительном порядке требует от вас использовать именно App Store; сторонние магазины приложений не допускаются вследствие якобы заботы о безопасности пользователей. Но на самом деле причины всем очевидны. Пользователи Android в данной ситуации находятся в гораздо более выгодном положении, поскольку все попавшие под санкции банковские и иные приложения можно раздобыть на отечественных «маркетплейсах» вроде RuStore и NashStore.