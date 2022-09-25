Сто тысяч копий за четверть суток.

На днях в продажу в раннем доступе поступила приключенческая игра Slime Rancher 2 с очаровательными населяющими местный мир созданиями. Учитывая бюджет, жанр и целевую аудиторию, предполагать высокие продажи было не совсем целесообразно, однако современная игровая индустрия тем и примечательна, что умеет преподносить сюрпризы. Так, например, геймдиректор Slime Rancher 2 Ник Попович первоначально утверждал, что его заветная мечта — продать сто тысяч копий проекта за сутки. По итогу же оказалось, что соответствующий тираж был достигнут вчетверо быстрее — всего за шесть часов после старта продаж.

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Стоит отметить, что игра не только превосходит все ожидания разработчиков в плане темпов продаж, но и получает очень высокие пользовательские оценки. На момент публикации данной заметки средний рейтинг Slime Rancher 2 в Steam составлял 96 % на основе более чем пяти тысяч отзывов.

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Slime Rancher 2 повествует о том, как Беатрикс Лебо отправляется в новое путешествие на Радужный остров, целью которого является разгадка его основного предназначения.