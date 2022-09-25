Это о чём-то, несомненно, говорит.

Когда в иноязычном сегменте Сети появляются новости об очередных впечатляющих статистических результатах Call of Duty Modern Warfare II, то невольно начинаешь понимать озабоченности Sony, которая считает данную франшизу не имеющей аналогов, и которая переживает за свою красивую и сытую жизнь после возможного изъятия данной серии с приставок PlayStation после перехода холдинга Activision Blizzard под полный контроль Microsoft. Сегодня у нас появилась возможность в очередной раз убедиться в том, что Call of Duty живее всех живых: несколько часов назад пиковый показатель «онлайна» в рамках открытого бета-тестирования Modern Warfare II в одном только Steam превысил 164 тысячи пользователей.

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Стоит отметить, что сейчас открытое бета-тестирование действительно перешло в полностью открытый формат: парой дней ранее в нём могли участвовать только предзаказчики. Учитывая, что два дня назад «онлайн» тестирования Modern Warfare II составлял почти 110 тысяч человек, можно с определённой уверенностью заявить, что основной интерес к тестированию проявляют именно фанаты франшизы Call of Duty — те, кто с удовольствием оформляют предварительные заказы, как только появляется такая возможность.

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Полноценный релиз Call of Duty Modern Warfare II запланирован на 28 октября.