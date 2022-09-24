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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Онлайн» Cyberpunk 2077 в Steam перевалил за 120 тысяч игроков — это лучший показатель с начала 2021 года
Вот, что аниме животворящее делает. Ведь никто в иллюзиях не пребывает и правильно сопоставляет причину-следствие, верно?
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Казалось бы, только на прошлых выходных мы уже отмечали резкий рост популярности Cyberpunk 2077 на фоне запуска аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners на Netflix, как сегодня тот материал уже устарел не только с точки зрения времени, но и в плане статистики. Как передаёт портал SteamDB (Steam Database), сегодня «онлайн» проекта перевалил за 120 тысяч пользователей, что является лучшим результатом с первых чисел января 2021 года.

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Безусловно, основная причина роста популярности — это именно аниме; сомнений в этом не должно быть ни у кого, поскольку аналогичная история приключалась в своё время и с The Witcher 3 Wild Hunt после запуска сериала «Ведьмак» с его «чеканной монетой». Впрочем, не стоит списывать со счетов и такие вещи, как запуск обновления 1.6 и анонс крупного сюжетного дополнения Phantom Liberty, которые также внесли пусть и заметно меньшую, но всё же лепту в рост показателей проекта.

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Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и стала для геймеров одним большим разочарованием по целому ряду причин. Со временем ситуация стала исправляться, и на сегодняшний день большинство игроков пришли к консенсусу, что проект достиг состояния, которое должен был иметь на момент релиза.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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VRoman
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Оп-па ))) Ты там еще не обосралось, хрюкающее и смердящее?
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Ядрило
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ну расскажи как ты Вежливому это делаешь каждый день по первому его зову
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OpenYourEyes
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Туда берут даже инвалидов ведь медкомиссия не проводится. Личные вещи типа носков или курток отнимаются. Дают летние кирзовые сапоги времён царя гороха. А ведь скоро наступит зима. Вот и думай теперь.
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OpenYourEyes
18:02
Гаага а за ней Аргентина
Собираем ПК правильно – 6 комплектов: процессор и материнская плата для экономных пользователей
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