Впрочем, не особо понятно, что девелоперы понимают под «рекомендованными» требованиями.

У всех разработчиков игр понятие «комфорта» различается, равно как не существует чётких правил, по которым определяются минимальные, рекомендованные и оптимальные системные требования проектов. Одни могут подразумевать под «рекомендацией» средние настройки качества, другие — высокие, третьи вообще что-то своё. Поэтому когда происходят официальные публикации системных требований, к указанным в ним деталям всегда следует относиться с определённой долей настороженности. Тем не менее, информационный повод создан, необходимо его затронуть.

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Вчера Sony напомнила, что скоро состоится релиз PC-версии Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ну а теперь в Steam появились и системные требования. Минимальные выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i3-4160 или аналог от AMD;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon RX 470;

75 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 версии 1909.

Рекомендованные системные требования:

процессор: Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen 5 1600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

75 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 версии 1909.

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Релиз Marvel’s Spider-Man Miles Morales на PC должен состояться до конца текущей осени. Конкретной даты пока нет, даже несмотря на тот факт, что треть осени мы уже практически прожили.