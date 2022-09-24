Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для комфортной игры в Marvel’s Spider-Man Miles Morales должно хватить GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580
Впрочем, не особо понятно, что девелоперы понимают под «рекомендованными» требованиями.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

У всех разработчиков игр понятие «комфорта» различается, равно как не существует чётких правил, по которым определяются минимальные, рекомендованные и оптимальные системные требования проектов. Одни могут подразумевать под «рекомендацией» средние настройки качества, другие — высокие, третьи вообще что-то своё. Поэтому когда происходят официальные публикации системных требований, к указанным в ним деталям всегда следует относиться с определённой долей настороженности. Тем не менее, информационный повод создан, необходимо его затронуть.

реклама

Вчера Sony напомнила, что скоро состоится релиз PC-версии Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ну а теперь в Steam появились и системные требования. Минимальные выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i3-4160 или аналог от AMD;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon RX 470;
  • 75 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909.

Рекомендованные системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • 75 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Marvel’s Spider-Man Miles Morales на PC должен состояться до конца текущей осени. Конкретной даты пока нет, даже несмотря на тот факт, что треть осени мы уже практически прожили.

#marvels spider-man miles morales
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony в свежем трейлере напомнила, что Spider-Man Miles Morales вскоре выйдет на PC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
29
Продолжение параллельной реальности производителей железа
127
Тестируем Windows 11 версии 22H2 — разочаровывающие итоги года развития
32
Собираем ПК правильно – 6 комплектов: процессор и материнская плата для экономных пользователей
10
Почему GIMP ужасен как графический редактор
15
Астрономы обнаружили горячий пузырь плазмы, вращающийся вокруг массивной черной дыры
13
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

super619
13:29
Нвидиа решила увеличить разрыв между картами чтобы подтолкнуть энтузиастов к более дорогой и "выгодной" покупке.
RTX 4080 12 ГБ использует только 45% функциональных блоков от RTX 4090
Ddosovich
13:29
надежда умирает последней, надеются перехватить в случае чего
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
Sheshenbek
13:28
У тебя какое-то плохое понимание в слове: раб. Раб скорее всего это ты, сидишь и пытаешься мне что-то доказать, как ты меня задеть. Тебя заставили это делать, А я обычный россиянин, сижу сейчас кайфую...
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
Sheshenbek
13:26
А что толку от этих самолётов, сармат улетает в космос, и наносит удар из космоса. Самолёта бесполезны
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
_Вежливый Krab
13:25
это жители улуса московия и примкнувшие к ним асимилированные рабы типа тебя «Все в таком состоянии едем»: мобилизованный снял на видео «стаканные войска» РФ https://t.me/uaobozrevatel/50244
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
Sheshenbek
13:24
Я тоже не люблю москалей, как я понимаю в Москве Это кто живёт в Москве? Там одним мажоры, вчера видел по РЕН ТВ на ferrari влетел в заправку и снёс Стеллу. Мразь конченная
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
Ddosovich
13:23
Бздят пендосы как бы к ним не прилетело, Россия уже взвела боеголовки для удара по Салорейху США подняли самолёты, отслеживающие стратегическое ядерное оружие. Два таких самолёта прямо в эти минуты ...
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
warmuza
13:23
выбор России = BolgenOS
Почему GIMP ужасен как графический редактор
Sheshenbek
13:23
Не знаю про какую деревню Ты мне пишешь, мне пофигу. Но я тебе устрою эффект бабочки, если ты понимаешь о чём я
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
_Вежливый Krab
13:22
там красиво и москалей нет. Торговые площадки в даркнете по продаже западного оружия содержат сфальсифицированную информацию и ведутся не украинцами, - BBC.
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем