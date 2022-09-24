Самурай-панк — так авторы говорят о жанре игры.

Разработчики из студий Triple Hill Interactive совместно с Toko Midori и издательством Grindstone ещё в конце 2020 года провели успешную кампанию по сбору средств на Kickstarter для создания самурайского боевика Die by the Blade. Теперь у данного проекта появилась точная дата релиза — 3 ноября текущего года. Именно тогда он выйдет на ПК, PlayStation и Xbox.

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В самурайском боевике Die by the Blade игроки будут выбирать понравившееся традиционное японское оружие, после чего отправятся на сражение в дуэли в формате один на один. Утверждается, что местный арсенал максимально сбалансирован, ведь с помощью любого оружия игрок может очень быстро разобраться с противником. Поэтому победу одержит только тот, кто станет умело пользоваться парированиями и продемонстрирует чудеса ловкости и сноровки. Ну, по части нажимания клавиш, разумеется.

Для Die by the Blade проектируется полноценная сюжетная кампания, а также режимы с онлайновыми и локальными боями. Для успешного освоения всех механик можно сначала «поболтаться» в тренировочных комнатах. Если кому-то сюжетной кампании и простых состязаний покажется мало, то всегда можно попытать счастья в рейтинговых матчах.

«Победу от смерти отделяет всего один удар. В этом мире самурай-панка вам не поможет никто, кроме верного клинка. Проходите сюжетную однопользовательскую кампанию или крушите друзей в локальном или сетевом мультиплеере. Хотите чего-то посложнее? Проверьте себя в рейтинговых онлайн-матчах против неизвестных воинов. Докажите, что вы лучше всех.

Доступные вам движения зависят от выбранного оружия, а не от персонажа. Пожертвуете скоростью ради мощного двуручного нодати? Или обрушите на врага шквал резких ударов катаны? Сражайтесь на залитых неоновым светом городских улицах или среди цветущих полей японской деревни. Наденьте старинные доспехи или кибернетическую маску. Даже выбранное оружие можно украсить, чтобы оно лучше сочеталось с вашим стилем! Сможете ли вы стать мастером-самураем? Или падете, как множество ваших предшественников?» — гласит официальное описание игры.

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ПК-версия Die by the Blade выйдет не только в Steam, но и в Epic Games Store.