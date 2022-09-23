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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Hellblade II прокомментировали информацию о применении ИИ для озвучки героев
Всё не совсем так, как подавали журналисты.
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Сегодня в Сети с подачи отдельных журналистов появилась информация о том, что разработчики Senua’s Saga Hellblade II используют искусственный интеллект (нейросеть) для озвучивания персонажей игры. Данное известие получило негативный отклик в сообществе, которое посчитало это желанием сэкономить на игре, подставив под удар её качество. Понимая, что подобные новости нельзя оставлять без комментариев, представители студии Ninja Theory вышли на связь и прояснили ситуацию.

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Итак, искусственный интеллект студией действительно применяется, однако исключительно в рабочих версиях игры и только в качестве «заглушки», с помощью которой коллектив определяет тайминги и расстановки фраз на ранних стадия разработки. Привлекать к такой работе настоящих актёров нецелесообразно. Что же до финальной версии игры, то над ней, безусловно, уже работают профессиональные актёры озвучки.

Иными словами, Ninja Theory подтвердила информацию от журналиста, однако, как оно часто бывает в недобросовестной журналистике, сведения были выставлены в таком свете, в котором они больше походили на «кликбейт».

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Когда мы увидим Senua’s Saga Hellblade II, всё ещё неизвестно.

#ninja theory #senuas saga hellblade ii
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