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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve представила обновлённый раздел в Steam с рейтингами и подробной статистикой самых популярных игр
Можно, например, узнать, про популярные игры в Steam из 2005 года.
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Компания Valve подготовила новый раздел в Steam, где размещается рейтинг самых популярных игр данного цифрового магазина. На отдельной странице в режиме реального времени размещаются популярные игры, а также списки лучших по итогам недели и месяца.

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Команда поддержки Steam поспешила уточнить, что обновлённый раздел будет более точно отображать текущие тренды. Например, при подсчёте вырученных денег площадкой отныне учитываются не только продажи самой игры, но также аналогичные сведения по её дополнениям и внутриигровым покупкам.

Предполагается, что теперь можно получить более полное представление о том, в какие игры пользователи больше всего хотят начать играть, а также в каких играх они заинтересованы остаться. Новый способ подсчёта доходов будет применяться в различных списках лучших игр по всему магазину Steam, включая вкладку «Лидеры продаж» на домашней странице Steam, страницы жанров и меток.

В свежем обновлении разработчики использовали существующую структуру как базу и добавили несколько существенных улучшений в отображении рейтингов Steam:

  • число недель в рейтинге — была добавлена пометка о том, сколько недель игра появлялась в лидерах продаж;
  • еженедельное изменение в рейтинге — была добавлена информация о том, на сколько пунктов игра продвинулась в рейтинге по сравнению с предыдущей неделей;
  • переключение региона — для ряда самых популярных стран в Steam по умолчанию генерируются списки самых продаваемых игр в конкретной стране, так что в этих списках сразу учтены региональные особенности интересов пользователей. По умолчанию игроку будут показываться рейтинги его страны (если они там имеются), но всегда можно переключиться на рейтинги по миру или другой стране.
  • общая выручка — рейтинг показывает, как игры продаются прямо сейчас. Учитываются все издания (стандартные, расширенные и так далее), а также дополнения и внутриигровые транзакции. Если отдельные дополнения продаются настолько хорошо, что они могли бы попасть в рейтинг, то они отобразятся в списке отдельно.

Новые недельные рейтинги продемонстрируют 100 самых продаваемых игр по объёму выручки, полученной за неделю, по состоянию на понедельник, 10 утра по тихоокеанскому времени. Эти списки покажут, сколько недель подряд каждая игра находилась в недельных рейтингах и как менялся их статус по сравнению с предыдущей неделей.

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У пользователей Steam будет возможность просмотреть рейтинги предыдущих недель, чтобы найти популярные игры, которые они могли пропустить. Просматривая такие списки, можно дойти аж до 2005 года, когда в Steam продавалось всего три игры. Или до недели, которая началась 27 марта 2017 года, когда «на вершину чартов ворвалась игра PUBG».

#steam #valve
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