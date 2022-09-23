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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Rockstar будет уделять больше внимания безопасности на фоне масштабной утечки GTA 6
Да уже можно не уделять, на самом-то деле. Основной удар прошёл.
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Недавно в Сеть утекла огромная масса сведений о следующей игре серии Grand Theft Auto, включая продолжительные записи игрового процесса её ранней рабочей версии. Подлинность утечки была подтверждена самой Rockstar, для которой произошедшее стало причиной большого расстройства. Безусловно, на разработку игры это повлиять не должно, да и сами подробности из утечки будут либо забыты, либо утратят свою актуальность вследствие изменения игры в ходе дальнейшей разработки.

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Тем не менее, некоторые «оргвыводы» уже были сделаны, и они, по всей видимости, повлияют на удобство работы простых сотрудников. Например, Rockstar намеревается значительно усилить меры защиты и уже ищет работника, который будет заниматься расследованиями и разбирать различные инциденты в области информационной безопасности.

Из вакансии неясно, какие конкретно меры будут приняты, но наиболее простым и верным решением будет введение запрета на удалённую работу, к которой разработчики успели привыкнуть за годы пандемии.

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Когда следующая Grand Theft Auto выйдет в свет, неизвестно, но различные утечки гласят, что раньше 2025-го или даже 2025-го новинку можно не ждать.

#rockstar games
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