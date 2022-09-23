Да уже можно не уделять, на самом-то деле. Основной удар прошёл.

Недавно в Сеть утекла огромная масса сведений о следующей игре серии Grand Theft Auto, включая продолжительные записи игрового процесса её ранней рабочей версии. Подлинность утечки была подтверждена самой Rockstar, для которой произошедшее стало причиной большого расстройства. Безусловно, на разработку игры это повлиять не должно, да и сами подробности из утечки будут либо забыты, либо утратят свою актуальность вследствие изменения игры в ходе дальнейшей разработки.

реклама

Тем не менее, некоторые «оргвыводы» уже были сделаны, и они, по всей видимости, повлияют на удобство работы простых сотрудников. Например, Rockstar намеревается значительно усилить меры защиты и уже ищет работника, который будет заниматься расследованиями и разбирать различные инциденты в области информационной безопасности.

Из вакансии неясно, какие конкретно меры будут приняты, но наиболее простым и верным решением будет введение запрета на удалённую работу, к которой разработчики успели привыкнуть за годы пандемии.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Когда следующая Grand Theft Auto выйдет в свет, неизвестно, но различные утечки гласят, что раньше 2025-го или даже 2025-го новинку можно не ждать.