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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony в свежем трейлере напомнила, что Spider-Man Miles Morales вскоре выйдет на PC
И многие это сравнивают с осуществлением мечты. Как мало для счастья-то надо, оказывается!
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О том, что Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man Miles Morales выйдут на персональных компьютерах, перестав носить некогда гордый, но в наши дни абсолютно нелепый статус эксклюзива для платформы PlayStation, известно уже сравнительно давно. Основная часть добралась до компьютеров ещё в середине августа, а вот приключения Майлза Моралеса задерживаются.

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Впрочем, вряд ли эта задержка будет долгой: сегодня Sony опубликовала сопутствующий видеоролик, в котором подтвердила свои планы выпустить историю второго «паучка» на компьютерах в течение осени.

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Точная дата, впрочем, остаётся неизвестной, зато предельно точно известно, что продаваться игра будет в Steam и Epic Games Store. Но не в России.

#marvels spider-man #marvels spider-man miles morales
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