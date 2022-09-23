И многие это сравнивают с осуществлением мечты. Как мало для счастья-то надо, оказывается!

О том, что Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man Miles Morales выйдут на персональных компьютерах, перестав носить некогда гордый, но в наши дни абсолютно нелепый статус эксклюзива для платформы PlayStation, известно уже сравнительно давно. Основная часть добралась до компьютеров ещё в середине августа, а вот приключения Майлза Моралеса задерживаются.

реклама

Впрочем, вряд ли эта задержка будет долгой: сегодня Sony опубликовала сопутствующий видеоролик, в котором подтвердила свои планы выпустить историю второго «паучка» на компьютерах в течение осени.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Точная дата, впрочем, остаётся неизвестной, зато предельно точно известно, что продаваться игра будет в Steam и Epic Games Store. Но не в России.