В сути всё одно и то же.

На случай, если вы вдруг пропустили предыдущие публикации игрового процесса стратегии в реальном времени Company of Heroes 3, у журналистов IGN есть для вас хорошие известия: они записали и выложили в Сеть геймплей с демонстрацией прохождения североафриканской кампании новинки.

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Важно отметить, что с точки зрения игрового процесса от кампаний зависит достаточно многое: например, сеттинг и некоторые особенности вроде применяемой техники. Всего сюжетных кампаний будет две: вышеуказанная североафриканская, а также итальянская. Вторая будет более нелинейной и зависимой от действий игрока.

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Запуск Company of Heroes 3 назначен на 17 ноября. Если, конечно, в последний момент не произойдёт никаких форс-мажорных обстоятельств. В России игра легально доступна не будет.