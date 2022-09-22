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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Прохождение A Plague Tale Requiem займёт порядка 15—18 часов
Чего более чем достаточно.
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Меньше месяца осталось до выхода A Plague Tale Requiem, и в Сеть начинают всё активнее попадать важные и не очень подробности проекта. Не берёмся судить, насколько информация о продолжительности прохождения игры является важной, но в силу того, что она напрямую влияет на соотношение «цена/продолжительность», определённую значимость она, определённо, имеет.

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Итак, в случае с A Plague Tale Requiem можно рассчитывать на 15—18 часов геймплея в зависимости от торопливости или размеренности конкретного игрока. По крайней мере, такой статистикой поделился ведущий дизайнер уровней игры Кевин Пинсон.

Предрекая вопросы, которые неизбежно бы начали сыпаться на фоне того, что оригинальная A Plague Tale Innocence проходилась за 10—12 часов, Пинсон заявил, что никаких «заполняющих» процесс активностей в новинке нет: студия не пытается удлинить геймплей за их счёт. А увеличившаяся продолжительность является следствием расширенного сюжета, который издательство Focus Entertainment разрешило подавать в необходимом студии формате и темпе.

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Релиз A Plague Tale Requiem состоится 18 октября.

#asobo studio #focus entertainment #a plague tale requiem
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