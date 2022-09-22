Развивается игра.

Разработчики из компании Lavapotion объявили о выходе очередного обновления для фэнтезийной стратегии Songs of Conquest. Проект, вдохновлённый легендарными «Героями Меча и Магии», получил режим «Арена», в рамках которого игрок может собрать армию на своё усмотрение и сразиться её против искусственного интеллекта или других геймеров.

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Также апдейт добавил в проект карту «Дурное соседство» и лёгкий режим сложности для сюжетной кампании. По случаю релиза обновления разработчики задумали организовать мини-ивент. Каждый день с 22 по 26 сентября с 20:00 по 21:00 по Москве все желающие могут опробовать режим «Арена» против разработчиков. В этот период игру можно купить со скидкой.

Напомним, стратегия Songs of Conquest находится в раннем доступе Steam, GOG и Epic Games Store. Там она пробудет минимум до середины будущего года.

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Напомним, Songs of Conquest вышла в ранний доступ 10 мая текущего года. С того самого момента и по сегодняшний игра собрала 87 % положительных отзывов в Steam из более 3,2 тысяч написанных.