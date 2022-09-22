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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Microsoft не сомневается, что сделка с Activision Blizzard будет доведена до завершения
(Не)удивительная уверенность.
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Как вы все прекрасно знаете, в начале этого года Microsoft и Activision Blizzard объявили о заключении сделки, по которой холдинг переходит под контроль редмондского гиганта. Процесс это непростой: сначала нужно пройти через многочисленные антимонопольные службы, исключить все мешающие сделки факторы, и только потом объявлять о её формальном завершении. По плану, всё должно закончиться к лету следующего года, и у главы Microsoft Сатьи Наделлы нет сомнений в положительном исходе процедуры.

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По мнению Наделлы, сделка будет одобрена необходимыми органами даже несмотря на то, что другие участники рынка выдвигают опасения о том, что её завершение приведёт к их (участников) ослаблению вследствие перехода огромного количества студий и франшиз под контроль одной корпорации.

Как справедливо уточняет Наделла, мировой рынок видеоигр гораздо шире, чем многие себе представляют, и всё более влиятельной на нём становится китайская компания Tencent.

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Напомним, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard оценена в $68,7 млрд, что на момент середины января текущего года значительно превышало рыночную стоимость холдинга с учётом падения стоимости акций на фоне многочисленных скандалов.

#microsoft #activision blizzard
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