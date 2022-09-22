Они, видимо, и вправду имеются.

Быть может, Gearbox и не оглашает статистику проданных копий Tiny Tina’s Wonderlands — самостоятельного ответвления серии Borderlands — но в целом проект оказался достаточно успешным, чтобы его отметил сам руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд. По его словам, данному вышедшему этой весной проекту удалось превзойти все ожидания компании. Впрочем, насколько скромными (или безрассудными) они были, господин Питчфорд комментировать не стал.

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Глава Gearbox отметил, что Wonderlands можно будет использовать в качестве полноценной самостоятельной франшизы. Вероятно, речь идёт о том, чтобы рассказать в похожем формате истории других персонажей, а не только Крошки Тины. Новый проект в свежей франшизе уже разрабатывается, но ни о каких подробностях пока и речи идти не может.

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Стоит отметить, что Tiny Tina’s Wonderlands получила высокие оценки критиков, но тот факт, что мы до сих пор не знаем показателей продаж, вызывает определённые сомнения в искренности Питчфорда; обычно разработчики сразу же сообщают хотя бы о первом миллионе проданных копий. Здесь же спустя полгода даже этого не было.