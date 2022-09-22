Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Gearbox доволен успехами Tiny Tina’s Wonderlands
Они, видимо, и вправду имеются.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Быть может, Gearbox и не оглашает статистику проданных копий Tiny Tina’s Wonderlands — самостоятельного ответвления серии Borderlands — но в целом проект оказался достаточно успешным, чтобы его отметил сам руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд. По его словам, данному вышедшему этой весной проекту удалось превзойти все ожидания компании. Впрочем, насколько скромными (или безрассудными) они были, господин Питчфорд комментировать не стал.

реклама

Глава Gearbox отметил, что Wonderlands можно будет использовать в качестве полноценной самостоятельной франшизы. Вероятно, речь идёт о том, чтобы рассказать в похожем формате истории других персонажей, а не только Крошки Тины. Новый проект в свежей франшизе уже разрабатывается, но ни о каких подробностях пока и речи идти не может.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что Tiny Tina’s Wonderlands получила высокие оценки критиков, но тот факт, что мы до сих пор не знаем показателей продаж, вызывает определённые сомнения в искренности Питчфорда; обычно разработчики сразу же сообщают хотя бы о первом миллионе проданных копий. Здесь же спустя полгода даже этого не было.

#gearbox software #tiny tinas wonderlands
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Gearbox показала 18 минут свежего геймплея New Tales from the Borderlands
Авторы New Tales from the Borderlands подтвердили, что проект не будет разбит на эпизоды
Gearbox официально представила New Tales from the Borderlands
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О худших операционных системах
71
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
28
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
35
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
33
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
11
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
4
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 1
5

Сейчас обсуждают

Артур Рейх
20:09
Кстати, у нвидиа это ещё не самый флагман, припасена ещё ртх4090ти, с 18000 ядер куда, вот будет потребление 500 ватт, так что, через год мы увидим нечто, просто пожирателя энергии...
GIGABYTE сравнила огромную GeForce RTX 4090 Aorus Master с видеокартами нормального размера
Вежливый_Krab
20:07
за полгода не стерли уже и не сотрут. а вот тебе прилетит от пьяного соседа. защищаться то ты все равно не можешь. может возьмет даже тебя женой
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
Timur Krugovoy
20:02
Если контроллер сдох, то с HDD тоже ничего не вытащишь, если не найдёшь ровно аналогичный контроллер именно на эту модель, да и то не факт, что поможет. А вот флешки и некоторые SSD могут уходить в re...
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Вежливый_Krab
20:02
так третья на понедельник назначена если ты не вкурсе. Новые санкции ЕС коснутся экспорта технологий в Россию, - представитель Еврокомиссии Мамер
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
Артур Рейх
20:02
Как бы 4060ти не превратилась в 4060, по слухам, 4070 190бит, 10гб, что там останется 4060ти и тем более 4060... 4050 так вообще, 64 битная шина может достаться...
Частота GeForce RTX 4090 достигает 2850 МГц в Cyberpunk 2077, а DLSS 3 снижает энергопотребление
il-nul il-nul
20:02
Еще не так давно в систему чиплетов никто особо то и не верил, кроме AMD. Так что, я думаю AMD еще может удивить
NVIDIA против геймеров – почему владельцы GeForce RTX 30 не получат DLSS 3.0 и чем ответит Лиза Су
Sheshenbek
20:01
Ты дурачок что не можешь понять, только что на Ютубе смотрел гоблина, сам знаешь какого. Владимир Владимирович назвал блеф ядерная война.....ну да ну да по этому фаб 500 скоро твою Украину сотрут..
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
Valite Hohlov
20:01
ты своей белочке привет передавай
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
Вежливый_Krab
20:00
что ты можешь знать жертва аборта? ты даже не знаешь почему крейсер стал столовой для крабов
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
Valite Hohlov
20:00
срать
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем