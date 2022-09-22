Осенью текущего года «Национальная система платёжных карт» (НСПК), которая является оператором системы «Мир», представит банкам новую платформу для бесконтактной оплаты. Финансовым организациям будет предоставлена техническая возможность реализовать у себя сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт.
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«По мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам, — пояснили в компании журналистам издания CNews. — QR-код в рамках новой платформы будет выступать ещё одним форм-фактором карты, который позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты — только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" должен сформировать QR-код на своём мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером продавцу в магазине».
Проще говоря, данные карты (дата выпуска и номер) могут в данной ситуации представлены разными способами. Стандартный — это сама карта с чипом, вместо которого раньше была магнитная полоса. Эти данные могут быть представлены в виде виртуальной карты или QR.
На форуме «Банки России XXII» глава НСПК Владимир Комплев дал понять, что платформа будет доступна для устройств от компании Apple.
«Это платформа QR-платежа, — отметил Комлев. — Если нет "пластика", возможна генерация карты в виде QR-кода и оплата iPhone через сканирование. Это одна из возможностей, которая, надеюсь, в ближайшее время тоже появится».
Напомним, сейчас в России работает система быстрых платежей (СБП), позволяющая оплачивать покупки переводами по номеру мобильного телефона или с помощью QR-кода. Данная разработка считается проектом Банка России, НСПК и ассоциации «Финтех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России.
До 1 апреля 2022 г. российские банки должны были внедрить сервис «СБПэй», который НСПК позиционировала как аналог Apple Pay и Google Pay. Платформу разработали на основе системы быстрых платежей Банка России, однако совершать покупки в одно касание она все же не позволяла.
Разработчик обещал запустить оплату с помощью NFC, но даже в этом случае оплата одним касанием айфона была бы недоступна. Дело в том, что Apple ещё никому не открывала доступ к NFC на своих гаджетах.