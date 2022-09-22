Если всё пойдёт по плану.

Осенью текущего года «Национальная система платёжных карт» (НСПК), которая является оператором системы «Мир», представит банкам новую платформу для бесконтактной оплаты. Финансовым организациям будет предоставлена техническая возможность реализовать у себя сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт.

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«По мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам, — пояснили в компании журналистам издания CNews. — QR-код в рамках новой платформы будет выступать ещё одним форм-фактором карты, который позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты — только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" должен сформировать QR-код на своём мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером продавцу в магазине».

Проще говоря, данные карты (дата выпуска и номер) могут в данной ситуации представлены разными способами. Стандартный — это сама карта с чипом, вместо которого раньше была магнитная полоса. Эти данные могут быть представлены в виде виртуальной карты или QR.

На форуме «Банки России XXII» глава НСПК Владимир Комплев дал понять, что платформа будет доступна для устройств от компании Apple.

«Это платформа QR-платежа, — отметил Комлев. — Если нет "пластика", возможна генерация карты в виде QR-кода и оплата iPhone через сканирование. Это одна из возможностей, которая, надеюсь, в ближайшее время тоже появится».

Напомним, сейчас в России работает система быстрых платежей (СБП), позволяющая оплачивать покупки переводами по номеру мобильного телефона или с помощью QR-кода. Данная разработка считается проектом Банка России, НСПК и ассоциации «Финтех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России.

До 1 апреля 2022 г. российские банки должны были внедрить сервис «СБПэй», который НСПК позиционировала как аналог Apple Pay и Google Pay. Платформу разработали на основе системы быстрых платежей Банка России, однако совершать покупки в одно касание она все же не позволяла.

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Разработчик обещал запустить оплату с помощью NFC, но даже в этом случае оплата одним касанием айфона была бы недоступна. Дело в том, что Apple ещё никому не открывала доступ к NFC на своих гаджетах.