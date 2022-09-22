Страница-то открывается (пока), но предзаказ сделать невозможно.

Давайте будем реалистами: то, что первое время после повторного анонса Dead Island 2 в Epic Games Store можно было предзаказать в российском регионе, было, скорее, ошибкой: кто-то в издательстве Deep Silver недоглядел. Собственно, сегодня это предположение подтвердилось: хотя страница Dead Island 2 в EGS остаётся доступной, но при попытке оформления предварительного заказа вас встречает окошко с уведомлением о недоступности товара в данном регионе.

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Более того, как сообщают успевшие ранее оформить предзаказы пользователи, им начали отменять покупку и возвращать средства. По всей видимости, Deep Silver не нужны дополнительные деньги от российских геймеров; что ж, насильно мил не будешь.

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На случай, если к 3 февраля, когда запланирован релиз Dead Island 2, что-нибудь в мире изменится в лучшую сторону, напомним, что действие новинки разворачивается в охваченном зомби-вирусом Лос-Анджелесе. Ожидайте толпы зомби, море крови и расчленёнки и прочие прелести жанра.