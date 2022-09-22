Благодарить фанатов нужно, на самом деле.

Студия Re-Logic назвала точную дату релиза обновления Labor of Love для двухмерной песочницы Terraria. Апдейт с порядковым номером 1.4.4 под названием «Любимое дитя» выйдет 28 сентября на всех актуальных платформах.

реклама

Контентный патч для Terraria добавит в игру устройство, позволяющее призывать обоих питомцев-слизней одновременно. Также там появится предмет Rubblemaker для строительства и новая механика Coating.

Обновление Labor of Love посвящено полученной награде «Любимое дитя» в Steam. Таким образом авторы Terraria хотят поблагодарить игроков, проголосовавших за их продукт.

«Копайте, сражайтесь, исследуйте, стройте! Нет ничего невозможного в этой насыщенной событиями приключенческой игре. Весь мир — ваше полотно, а вся земля — ваши краски! Хватайте инструменты и вперед! Создавайте оружие, чтобы сражаться с различными врагами в разных биомах. Копайте глубже, чтобы найти драгоценности, деньги и кучу других полезных вещей. Собирайте ресурсы, чтобы создать всё, что вам нужно, и сделать мир таким, каким вы хотите его видеть. Постройте свой дом, крепость или даже замок! Люди переедут к вам жить и может быть даже продадут вам вещи, которые помогут вам в ваших путешествиях», — гласит официальное описание Terraria в магазине Valve.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, в том же Steam песочница Terraria доступна с 16 мая 2011 года, за это время игра собрала более 800 тысяч отзывов, из которых 97 % — положительные.