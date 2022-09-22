Речь идёт об уровне заряда суперспособности.

После того как Blizzard объявила о применении в Overwatch 2 системы боевого пропуска, за продвижение по которому вам будут открываться новые персонажи, начиная с Кирико, а также о внесении изменений в баланс с учётом зафиксированного в оригинальной Overwatch нежелания большинства игроков производить смену героев, дабы подстраиваться под ситуацию, в сегменте фанатов данного геройского шутера возникло тревожное чувство, что их любимая игра превращается в Paladins. Частично оно, конечно, так и будет, но с другой стороны, Blizzard сделает процесс смены персонажей менее наказуемым с точки зрения геймплейных особенностей.

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Как известно, в оригинальной Overwatch игрок при смене персонажа полностью теряет заряд суперспособности («ульты»): зачастую игроки отказываются своевременно менять героя именно по этой причине. Что ж, в Overwatch 2 данное геймплейное наказание будет смягчено на 70 %, а именно: при смене персонажа игрок сохранит до 30 % заряда суперспособности. Например, если вы, играя за условного Хандзо, полностью накопили его суперспособность «Удар дракона», то при смене на условного Крысавчика у вас будет 30 % заряда «Адской шины».

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Насколько сильно это повлияет на решительность геймеров в плане активных смен персонажей, сказать трудно, но первое время инерционность при переходе с первой Overwatch, определённо, будет иметь место. Релиз Overwatch 2 в раннем доступе (только мультиплеер), напомним, состоится 4 октября.