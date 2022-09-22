Миленькая.

Разработчики из польской студии MythicOwl, которые ранее выпустили головоломку Hexologic и аркаду Trancelation, назвали дату релиза своей новой игры. Речь идёт о приключенческой головоломке Harmony’s Odyssey, которая выходит 19 октября в Steam. Чуть позже проект также заглянет на Nintendo Switch.

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Harmony’s Odyssey — игра, отличительной особенностью которой является сеттинг. Здешний мир весьма необычен: циклопы не отрывают глаз от смартфонов, а минотавры ездят на работу, в то время как русалки отдыхают в бассейнах.

Игрок отправится в путешествие по локациям, где современность каким-то чудодейственным образом смешивается с мифологией. Биомы (они же царства тут) представлены в видео детализированных диорам с уникальными механиками и тайнами.

На момент релиза таких областей будет восемь, а также семь типов мини-игр и около сотни разных диорам. Если вам это всё интересно — смело смотрите трейлер игрового процесса, который позволит оценить происходящее.

«Отправьтесь в авантюрное приключение по мифическим землям, представленным в виде живых, детализированных диорам, наполненных увлекательной механикой и особенностями игрового процесса. Каждая диорама разнообразна, уникальна и представляет собой мини-вселенные — биомы. Сможете ли вы разгадать тайну, окружающую пригород? Или переиграть на стадионе хозяев поля?

Познакомьтесь с замечательными, любопытными существами и узнайте их повседневную жизнь, полную комедий и драмы, где басни и городские легенды передаются на смартфоны, и даже дракон иногда может застрять в пробке. Трое пингвинов хотят сделать селфи? Минотавры готовятся к очередному матчу футбола с быками? Познакомьтесь с ними поближе и объедините их маленькие миры — часть за частью!»