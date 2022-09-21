Видимо, раз и навсегда определить срок сдачи контента в релиз — невозможная задача для современного геймдева.

Давненько что-то у нас не было новостей из мира переноса релизов AAA-игр и сопутствующего им контента. Сегодня студия Techland, словно заевшая пластинка, в очередной раз объявила о том, что запуск дополнения Bloody Ties для зомби-боевика Dying Light 2 задержится. Если до сегодняшнего дня предполагалось, Что аддон поступит в продажу 13 октября, то теперь разработчики приняли непростое решение и отложили его запуск почти на месяц — до 10 ноября.

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По словам представителей Techland, данное решение позволит команде уделить дополнительное время «полировке» и истреблению ошибок. Если кому интересно, как проходит процесс, то Techland в эту пятницу, 23 сентября, проведёт сессию вопросов и ответов в своём официальном Discord-канале. Возможно, если будет что-то важное, то мы сделаем на эту тему материал с выдержками из комментариев разработчиков.