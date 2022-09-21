Когда проблема становится нормой — это страшно.

Не так давно обеспечивающие всю сетевую функциональность серверы Dark Souls III на PC были восстановлены после продолжительного отказа. Радость продолжалась недолго: сегодня в системе вновь произошёл сбой, что подтвердили разработчики из FromSoftware.

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По словам девелоперов, причина ошибки выясняется, о её решении нас уведомят так скоро, насколько это возможно. Теплится надежда на то, что ожидание составит не больше суток. Впрочем, в прошлый раз на исправление ошибок потребовалось семь месяцев, так что лишних надежд мы бы на этот счёт не питали.

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Dark Souls III вышла весной 2016 года и была признана достойным продолжателем идей серии.