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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На серверах PC-версии Dark Souls III снова произошёл сбой
Когда проблема становится нормой — это страшно.
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Не так давно обеспечивающие всю сетевую функциональность серверы Dark Souls III на PC были восстановлены после продолжительного отказа. Радость продолжалась недолго: сегодня в системе вновь произошёл сбой, что подтвердили разработчики из FromSoftware.

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По словам девелоперов, причина ошибки выясняется, о её решении нас уведомят так скоро, насколько это возможно. Теплится надежда на то, что ожидание составит не больше суток. Впрочем, в прошлый раз на исправление ошибок потребовалось семь месяцев, так что лишних надежд мы бы на этот счёт не питали.

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Dark Souls III вышла весной 2016 года и была признана достойным продолжателем идей серии.

#fromsoftware #dark souls 3 #dark souls iii
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