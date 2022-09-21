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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер средневековой стратегии The Valiant по случаю скорого релиза
Проект вполне состоятельный.
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Издательство TNQ Nordic совместно с разработчиками из Kite Games объявило, что средневековая стратегия The Valiant поступит в продажу 19 октября. Проект, который создаётся не только для PC, но также для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, сначала выйдет на персональных компьютерах. Дата релиза на консолях будет объявлена позже.

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По случаю анонса точной даты релиза стратегии её авторы выпустили новый трейлер, который демонстрирует контент, который игроки смогут увидеть уже в первый день релиза. Там и масштабные города, и дымящиеся остовы после сражений, а также мелкие стычки боевых групп, а также кое-что ещё.

Напомним, The Valliant перенесёт игроков в XIII век, где им нужно будет обзавестись горсткой соратников и отправиться в поход через всю Европу. В этом самом походе герою нужно будет вести своих рыцарей в бой, прокачивать их навыки, чтобы облегчить своё пребывание в рамках эпической сюжетной кампании.

Особенности The Valiant:

  • тактическая RTS с разнообразными юнитами: от танкующих мечников до стремительной кавалерии;
  • выбирайте отряды героев и вспомогательные отряды в 15 увлекательных, тщательно продуманных одиночных миссиях, в каждой из которых есть свои видеовставки, дневники, уровни сложности и многое другое;
  • отряды героев из 5 и более бойцов, у каждого из которых 3 различных древа навыков, предоставляют игроку богатый выбор активных и пассивных навыков для прокачки героев;
  • по мере прохождения кампании вы будете находить разнообразное оружие и броню, отличающиеся самыми разными параметрами и особыми способностями;
  • сочетайте навыки героев и оружие/снаряжение так, чтобы создавать бойцов под свой стиль игры;
  • играйте с друзьями в кооперативном режиме «До последнего бойца», рассчитанном на 3 игроков;
  • сражайтесь с ордами врагов и зарабатывайте опыт, чтобы прокачивать своих рыцарей, открывать новые навыки и украшения;
  • состязайтесь в режиме PVP в поединках один на один или двое на двое, с косметической мета-прогрессией и особыми наградами за победы в рейтинговых схватках.

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Напомним, The Valliant для ПК выйдет 19 октября, остальные версии — позже.

#thq nordic #the valliant
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