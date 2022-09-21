Спасибо разработчикам, что не стали скрывать причину сей статистики.

Прошлая неделя была ознаменована резким скачком популярности Cyberpunk 2077. Согласно статистике, нынешние показатели «онлайна» игры являются лучшими с января 2021 года. Сегодня CD Projekt RED опубликовала сообщение, в котором рассказала, что уже на текущей неделе среднесуточный «онлайн» в Cyberpunk 2077 составлял миллион человек, включая как новых игроков, так и возвратившихся старых.

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Разработчики поблагодарили игроков, а также приложили логотип аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners, которому, собственно, Cyberpunk 2077 и обязана ростом заинтересованности геймеров в проекте. Безусловно, свою весомую лепту в рост популярности проекта внесли и обновление версии 1.6, и анонс сюжетного дополнения, и распродажа за полцены, но львиная доля всё-таки, как ни крути, приходится именно на аниме-сериал. То же самое в своё время происходило с The Witcher 3 Wild Hunt после запуска сериала «Ведьмак».