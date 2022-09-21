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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер раллийного симулятора Dakar Desert Rally
Посвящён классике 1980-х.
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Компания Saber Interactive представила очередной трейлер раллийного симулятора Dakar Desert Rally, свежее видео посвящено болидам из 1980-х: маневренному Peugeot 405 Turbo 16 и мощному DAF Truck Turbo-Twin.

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Для доступа к перечисленным выше автомобилям игрокам нужно оформить предзаказ на Deluxe-издание игры (в России на ПК — 2399 рублей). В расширенное издание Dakar Desert Rally также входит сезонный пропуск на пять дополнений с машинами, картой и парой раллийных событий.

Напомним, релиз Dakar Desert Rally должен состояться буквально через пару недель — 4 октября. Проект появится на ПК, PlayStation и Xbox, он предложит принять участие в соревнования в гонках по пересечённой местности. Примечательно, что в самих заездах участвуют исключительно лицензированные автомобили.

«Dakar Desert Rally — это самые масштабные и безумные гонки по пустыне, которые в полной мере передают скорость и ажиотаж самого крупного ралли на планете от Amaury Sport Organisation. Здесь вы найдете множество лицензированных мотоциклов, автомобилей, грузовиков, квадроциклов и вездеходов от лучших мировых производителей, а также уникальные испытания как для фанатов реалистичного бездорожья, так и для любителей аркадных гонок. Соревнуйтесь с другими пилотами в напряженных многопользовательских заездах или прокатитесь по бескрайним пескам в одиночной игре», — гласит официальное описание игры.

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Для данной игры заявлена поддержка динамической смены сезонов и погоды, а также мультиплеера для четырёх человек.

#saber interactive #dakar desert rally
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