В других играх его приходится дожидаться годами.

Последние годы разработчики игр смекнули, что их творения любят перепроходить, и порой даже не по одному разу. Специально для геймеров, предпочитающих пройти имеющуюся игру в новом стиле, возникла идея режима «Новая игра +», подразумевающего формальное начало новой игры, но с некоторыми уже имеющимися «прокачками» и разблокированными элементами.

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Примерно так будет сделано и в Steelrising от авторов GreedFall. В подробности журналисты издания GodIsAGeek не вдаются, но им известно, что в рамках «Новой игры +» в Steelrising уже на следующей неделе, 29 сентября, появится дополнительный уровень сложности, шесть новых видов оружия, новый костюм и новые вариации противников. Режим будет доступен бесплатно для всех владельцев доступа к игре, и активировать его можно будет в любой удобный момент.

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Steelrising вышла в начале сентября и повествует альтернативную историю: действие игры разворачивается в Париже XVIII века в условиях рано начавшейся промышленной революции и ускоренного технологического развития, благодаря которым появились автоматоны-андроиды и прочая ретрофутуристическая техника. Нам в роли такого автоматона по имени Эгида предстоит помочь в свержении обезумевшего короля.