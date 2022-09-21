По крайней мере, так утверждают СМИ.

В этом месяце Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Mirage. Помимо данного проекта компания также объявила о работе ещё над несколькими играми серии — и вот данная информация в некоторой степени прошла для сообщества незамеченной. В связи с этим позволим себе напомнить, что помимо всего прочего прозвучал анонс Assassin’s Creed с пока что рабочим названием Codename Red.

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Сеттингом данного проекта станет Япония времён самураев и сёгунов — в общем, именно то, о чём давно мечтали фанаты франшизы Assassin’s Creed. Конкретных подробностей проекта пока нет, однако журналисты издания Axios сообщили, что Ubisoft серьёзно относится к работе и даже привлекла к производству Codename Red специалистов-консультантов непосредственно из Японии.

Как утверждается, консультанты будут помогать разработчикам из Ubisoft выдержать сеттинг в правильном виде и сохранить его аутентичность. Предположительно, в Codename Red будет большое внимание уделено деталям, так что придраться знатокам истории Японии периода до Реставрации Мэйдзи будет не к чему.

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Релиз, впрочем, остаётся вопросом даже не среднесрочной перспективы: сначала надо выпустить Assassin’s Creed Mirage, запуск которой ожидается в следующем году.