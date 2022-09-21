Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
К работе над «самурайской» Assassin’s Creed Codename Red привлечены японские специалисты
По крайней мере, так утверждают СМИ.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

В этом месяце Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Mirage. Помимо данного проекта компания также объявила о работе ещё над несколькими играми серии — и вот данная информация в некоторой степени прошла для сообщества незамеченной. В связи с этим позволим себе напомнить, что помимо всего прочего прозвучал анонс Assassin’s Creed с пока что рабочим названием Codename Red.

реклама

Сеттингом данного проекта станет Япония времён самураев и сёгунов — в общем, именно то, о чём давно мечтали фанаты франшизы Assassin’s Creed. Конкретных подробностей проекта пока нет, однако журналисты издания Axios сообщили, что Ubisoft серьёзно относится к работе и даже привлекла к производству Codename Red специалистов-консультантов непосредственно из Японии.

Как утверждается, консультанты будут помогать разработчикам из Ubisoft выдержать сеттинг в правильном виде и сохранить его аутентичность. Предположительно, в Codename Red будет большое внимание уделено деталям, так что придраться знатокам истории Японии периода до Реставрации Мэйдзи будет не к чему.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз, впрочем, остаётся вопросом даже не среднесрочной перспективы: сначала надо выпустить Assassin’s Creed Mirage, запуск которой ожидается в следующем году.

#ubisoft #assassins creed mirage
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft планирует создавать игры с определённой идеей, а не угождать всем без разбора
Джеймс Кэмерон доволен ходом работы над игрой Avatar Frontiers of Pandora
Градостроительная стратегия Anno 1800 получила DLC с дирижаблями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
289
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
19
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
17
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
30
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
24
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
26
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:00
Смех сквозь слёзки?
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
dmitry07
15:00
Лирично.
Ястребы против страусов – санкции ЕС трещат по швам в ожидании холодной зимы без угля и газа из РФ
Майню в долгосрок
14:59
мне некогда на фронт идти. я в форнайт щя гамаю
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
swr5
14:58
Линукс свободное ПО, он никому ничего не передает без ведома владельца компьютера.
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 2022 Update
Сергей Казанков
14:58
Кстати по второму пункту... Покупал недавно дешёвый hdd 2Гб, и дешёвый ssd 1Гб - одинаковые 4800 рублей. Так что не в четыре раза, нет. Ну а вообще, не буду оригинален: статья - бред.
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Yilec
14:56
Вас, чубатых, даже тут не догнать. https://www.youtube.com/shorts/ImKQe0s_YrA https://www.youtube.com/shorts/Qd3Shsq71a8
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Вежливый Krab
14:56
из ирака и прочих режимов "билет" в европу где то 10тыс $ на одного. сейчас рабсийская коррупция накинет сверху столько же за риски и будет точно так же мажоров отправлять за бугор. ну и рядовым мусо...
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Spambomber13
14:55
Судя по первому фото, кЭфирный Пэдалик - тот ещё пидорио. Но зелоту - нравится.
Представители SEC США предъявили права на блокчейн Эфира и контроль над всеми транзакциями
OgoGoLog
14:54
"где окопы рыли" восточнее Северодонецка рыли году так в 2015. А ещё погугли про "забор Яценюка", который вдоль всей границы строили. Ты, видать, мало о своей стране знаешь.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Winssy
14:54
4080 12g это обычная 4070, которая, исходя из характеристик, будет медленнее старшей 4080 16g на стандартных 25%. Так назвали, что бы цену оправдать. Типа и там и там топ. Но по сути это 4070 за 900$.
Palit представила модели GEFORCE RTX 4090 и RTX 4080 серий GameRock и GamingPro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем