Но почему-то не показала, как она выглядит без неё. Для сравнения.

Вчера NVIDIA провела долгожданную презентацию новеньких видеокарт GeForce RTX 4000 серии, попутно снабдив сообщество дополнительными сопутствующими материалами. Одним из таких материалов стала публикация свежего трейлера грядущей A Plague Tale Requiem, демонстрирующего в игре работу технологии трассировки лучей.

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Как и во всех подобных публикациях, выглядит картинка красиво, однако чего в ней недостаёт — это наглядного сравнения с активной и выключенной трассировкой лучей. Как бы то ни было, для демонстративных целей и в качестве очередного предпродажного материала по случаю скорого поступления новых видеокарт на прилавки — сгодится. Вдобавок отметим, что вместе с рейтрейсингом игра полностью будет поддерживать DLSS 3 — новую, более продвинутую версию «умного сглаживания» от NVIDIA.

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Что до A Plague Tale Requiem как таковой, то напомним, что игра представляет собой прямое продолжение A Plague Tale Innocence про преследуемых инквизицией сестру и брата Амицию и Гуго де Рун. Релиз состоится 18 октября на всех актуальных платформах.