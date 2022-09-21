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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
NVIDIA показала трейлер A Plague Tale Requiem с трассировкой лучей
Но почему-то не показала, как она выглядит без неё. Для сравнения.
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Вчера NVIDIA провела долгожданную презентацию новеньких видеокарт GeForce RTX 4000 серии, попутно снабдив сообщество дополнительными сопутствующими материалами. Одним из таких материалов стала публикация свежего трейлера грядущей A Plague Tale Requiem, демонстрирующего в игре работу технологии трассировки лучей.

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Как и во всех подобных публикациях, выглядит картинка красиво, однако чего в ней недостаёт — это наглядного сравнения с активной и выключенной трассировкой лучей. Как бы то ни было, для демонстративных целей и в качестве очередного предпродажного материала по случаю скорого поступления новых видеокарт на прилавки — сгодится. Вдобавок отметим, что вместе с рейтрейсингом игра полностью будет поддерживать DLSS 3 — новую, более продвинутую версию «умного сглаживания» от NVIDIA.

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Что до A Plague Tale Requiem как таковой, то напомним, что игра представляет собой прямое продолжение A Plague Tale Innocence про преследуемых инквизицией сестру и брата Амицию и Гуго де Рун. Релиз состоится 18 октября на всех актуальных платформах.

#nvidia #asobo studio #a plague tale requiem
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