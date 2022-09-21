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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ведущий дизайнер персонажей Overwatch ушёл из Blizzard
Интересно, почему.
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Последние годы Blizzard напоминает здание, из которого периодически выпадают элементы несущей конструкции. Те, кто ковали доброе имя компании, уходят из неё, создавая свои собственные коллективы или же просто, что называется, «на пенсию». Те же, кто приходят им на замену, высоким стандартам студии, к сожалению, не соответствуют. И вот, сегодня стало известно о выпадении ещё одного несущего кирпичика в «здании» Blizzard: компанию покинул Джефф Гудман, на протяжении нескольких лет трудившийся в качестве ведущего дизайнера персонажей Overwatch.

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Гудман никак свой уход из Blizzard не прокомментировал, как не сделала это и сама компания. Blizzard лишь отметила его большой вклад в развитие компании и пожелала ему успехов в дальнейших делах.

Стоит отметить, что под дизайном персонажей в Overwatch в данном подразумевается не их внешний вид и различные облики, а именно вся механика их работы. В общем, за появление неприятных и ненавистных вами героев в Overwatch, а также за то, что компания не желает проводить их масштабные переделки, следует в значительной степени благодарить именно Гудмана.

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Кто теперь займёт пост ведущего дизайнера персонажей, пока неясно.

#blizzard #overwatch
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