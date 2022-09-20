Что предсказывали ещё прошлогодние утечки.

Ещё в прошлом году по Сети сначала с подачи утечек от NVIDIA, а затем с подачи различных самопровозглашённых инсайдеров поступала информация о том, что PlayStation-эксклюзив Sackboy A Big Adventure, представляющий собой ответвление LittleBigPlanet, рано или поздно заглянет на персональные компьютеры. Естественно, в игровой индустрии понятия «поздно» и «рано» чудовищно растяжимые, но сегодня появилась надежда на то, что данное событие может случиться уже до конца этого года.

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Внимательные пользователи ресурса SteamDB (Steam Database) обнаружили, что в базе данных Steam появилась страница Sackboy A Big Adventure вместе с соответствующим артом. Обычно все подобные материалы в итоге оказывались правдой, так что если вы являетесь фанатом вселенной LittleBigPlanet, то можно потихоньку начинать радоваться.

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На консолях от Sony игра вышла ещё осенью 2020 года.