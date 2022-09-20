Получилось очень не очень. Впрочем, как и всегда.

Энтузиасты из TeaserPlay продолжают развлекаться и «ремастировать» и «ремейчить» всё подряд с использованием движка Unreal Engine 5. Сегодня очередь дошла до Half-Life 2, которой придали чуть более современный вид, обеспечив текстурами более высокого разрешения и более совершенной работой системой освещения.

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К сожалению, все «производственные травмы», связанные с Unreal Engine 5, остались в силе и здесь: изображение в очередной раз выглядит неприятно засвеченным, а анимацию G-Man’а лучше и вовсе оставить без комментариев, поскольку это всё же редакционная новость.

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Напоминаем, что в этом году Half-Life 2 станет совершеннолетней — ей исполнится восемнадцать лет. К сожалению, мы так и не узнали (и вряд ли узнаем), чем закончилась история молчаливого физика Гордона Фримена и его болтливой подружки Аликс Вэнс, но, возможно, когда-нибудь и это безобразие будет исправлено. Впрочем, учитывая, что почти все, кому был интересен сюжет Half-Life, уже давно выросли и обзавелись совсем другими интересами/проблемами, то готовить проект на сегодняшний день, положа руку на сердце, попросту не для кого.