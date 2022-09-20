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Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Trinity Fusion — красочная метроидвания про мультивселенную
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Разработчики из независимой студии Angry Mob Games, которые ранее выпустили платформер Muffin Knight и файтинг Brawlout, анонсировали свою новую игру. Речь пойдёт о Trinity Fusion, метроидвании с элементами «рогалика».

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В новом проекте герой в компании с игроком будет спасать умирающую мультивселенную, пытаясь также поддерживать связь со всеми параллельными сущностями из других миров и отвоевывая части разных миров.

Всего в Trinity Fusion будет три героя (название об этом намекает) с уникальными способностями в трёх различных вселенных. Причём, в каждом из этих миров будет свой набор биомов. Подтверждено наличие пещер, пустошей, кузниц и лабораторий, а также городов в небесах и других необычных локаций.

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Проект Trinity Fusion должен выйти в 2023 году на ПК и консолях, все заинтересованные могут оставить заявку на участие в бета-тестировании. Ну, и актуальный трейлер по случаю анонса обязательно глянуть.

#angry mob games #trinity fusion
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