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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экс-глава PlayStation Studios перешёл на работу в Tencent Games
Как говорится, вот это поворот. Что он нам несёт, пропасть или взлёт?
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Бизнес — такая штука, в которой, прямо как и в обычной жизни, всё течёт и всё изменяется. Вот и Шон Лейден, долгое время занимавший должность руководителя PlayStation Studios — подразделения, отвечавшего за все внутренние игровые студии Sony — отныне работает в Tencent Games, издательском подразделении китайского игрового гиганта.

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Лейден будет работать в издательстве в качестве «стратегического советника». По мнению Лейдена, его богатый опыт в игровой индустрии позволит консультировать и помогать Tencent в «углублении» своей деятельности. Требуются ли Tencent, крупнейшей игровой компании в мире, советы от Лейдена — вопрос хороший, но раз его приняли на соответствующую должность, то определённую пользу соответствующему подразделению компании он явно принесёт.

#tencent #tencent games
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