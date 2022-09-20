Бизнес — такая штука, в которой, прямо как и в обычной жизни, всё течёт и всё изменяется. Вот и Шон Лейден, долгое время занимавший должность руководителя PlayStation Studios — подразделения, отвечавшего за все внутренние игровые студии Sony — отныне работает в Tencent Games, издательском подразделении китайского игрового гиганта.
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Лейден будет работать в издательстве в качестве «стратегического советника». По мнению Лейдена, его богатый опыт в игровой индустрии позволит консультировать и помогать Tencent в «углублении» своей деятельности. Требуются ли Tencent, крупнейшей игровой компании в мире, советы от Лейдена — вопрос хороший, но раз его приняли на соответствующую должность, то определённую пользу соответствующему подразделению компании он явно принесёт.