Можно будет варганить бомбочки и швырять их в супостатов.

Всего через какой-то месяц состоится релиз A Plague Tale Requiem про приключения настигаемых инквизицией сестры и брата Амиции и Гуго. Лучшее время, чтобы максимально нарастить активность в деле продвижения своего проекта, посчитали в студии Asobo, и продолжили публиковать различные геймплейные видеоролики «Реквиема». Сегодня, например, нашему вниманию представили короткий, но ёмкий видеоролик, посвящённый местной системе алхимии.

реклама

Итак, Амиция может создавать различные алхимические средства, которые впоследствии можно будет применять против противников. В распоряжении нашей героини как своего рода метательные бомбы, так и небольшие снаряды для импровизированной рогатки. С их помощью можно поджигать противников, отвлекать внимание кишмя кишащих повсюду крыс, и многое другое.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз A Plague Tale Requiem назначен на 18 октября.