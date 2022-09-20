Всего через какой-то месяц состоится релиз A Plague Tale Requiem про приключения настигаемых инквизицией сестры и брата Амиции и Гуго. Лучшее время, чтобы максимально нарастить активность в деле продвижения своего проекта, посчитали в студии Asobo, и продолжили публиковать различные геймплейные видеоролики «Реквиема». Сегодня, например, нашему вниманию представили короткий, но ёмкий видеоролик, посвящённый местной системе алхимии.
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Итак, Амиция может создавать различные алхимические средства, которые впоследствии можно будет применять против противников. В распоряжении нашей героини как своего рода метательные бомбы, так и небольшие снаряды для импровизированной рогатки. С их помощью можно поджигать противников, отвлекать внимание кишмя кишащих повсюду крыс, и многое другое.
Релиз A Plague Tale Requiem назначен на 18 октября.