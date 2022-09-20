Вчера в Сеть просочился геймплей с закрытого тестирования Diablo IV. Утечка произошла большая, серьёзная, но так уж получилось, что на фоне циклопического «слива» информации о GTA 6 она затерялась. Тем не менее, и на Diablo IV данное обстоятельство возымело свои последствия: Blizzard сообщила, что уже в скором времени проведёт закрытый бета-тест на всех актуальных платформах.
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В рамках грядущего тестирования Blizzard хочет проверить так называемый «эндгейм»-контент. То есть, игровые элементы и механики, нацеленные на прохождение персонажами высокого уровня.
Когда конкретно пройдёт тестирование, не уточняется; известно лишь, что приглашения на участие в нём будут рассылаться вплоть до 18 ноября. Так что логично предположить, что само тестирование стартует либо в данный день, либо несколькими днями позже. Что поделать — таково традиционное Blizzard’овское «скоро», и ждать два месяца в данном случае это ещё по-божески.
Что до релиза Diablo IV, то он состоится только в 2023 году, пока без конкретики.