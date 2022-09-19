Компания Microsoft в лице руководителя отдела Xbox Иден Мари сообщила об изменении DRM-защиты на консоли Xbox Series X. Теперь на игровых устройствах с прошивкой 2208 и выше в большинстве случаев больше не требуется подключение к интернету для запуска игры с диска для Xbox One, как это было ранее.
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Но Иден Мари также подчеркнула, что в некоторых ситуациях подключение к Сети потребуется. Например, если на диске содержится не полная версия игры, а также если она требует установки «патча первого дня».
Информация об изменении DRM-защиты Xbox Series X была официально подтверждена редмондцами после того, как в YouTube появилось видео от энтузиаста с канала Hikimori Media. Он наглядно показал, что многие дисковые копии игр с Xbox One запускаются на Series X без необходимости выхода в Сеть. Блогер смог запустить с консоли в автономном режиме Devil May Cry HD Collection, Resident Evil Village и NieR Replicant.