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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сиквел Ion Fury не повредит процессу производства её сюжетного дополнения
По какой-то причине геймеров встревожило потенциальное наложение процессов.
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На днях состоялся анонс Phantom Fury — полноценного сиквела для ретро-шутера Ion Fury. Данное обстоятельство породило в геймерском обществе сразу две эмоции: радость от анонса и озабоченность производственным процессом, поскольку не так давно для Ion Fury также было анонсировано сюжетное дополнение под названием Aftershock. Геймеры с активной гражданской позицией начали задавать соответствующие вопросы, и, к частью, разработчики довольно быстро дали на них ответы.

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Выяснилось, что переживать не о чем. Дело в том, что за Ion Fury и грядущее дополнение Aftershock отвечает основной коллектив Voidpoint, тогда как за сиквел — Phantom Fury — отвечает уже другая студия Slipgate Ironworks, известная своим участием в работе над Ghostrunner и Daymare 1998.

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Что касается дополнения Aftershock, то первоначально оно должно было выйти в свет ещё в прошлом году, но попало в типичный для современного геймдева производственный ад, результатом которого стало значительное затягивание процесса разработки. Когда состоится релиз, неизвестно, но авторы обещают скоро поделиться некими позитивными новостями. Возможно, ожидание близко к завершению.

#ion fury #phantom fury
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