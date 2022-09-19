По какой-то причине геймеров встревожило потенциальное наложение процессов.

На днях состоялся анонс Phantom Fury — полноценного сиквела для ретро-шутера Ion Fury. Данное обстоятельство породило в геймерском обществе сразу две эмоции: радость от анонса и озабоченность производственным процессом, поскольку не так давно для Ion Fury также было анонсировано сюжетное дополнение под названием Aftershock. Геймеры с активной гражданской позицией начали задавать соответствующие вопросы, и, к частью, разработчики довольно быстро дали на них ответы.

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Выяснилось, что переживать не о чем. Дело в том, что за Ion Fury и грядущее дополнение Aftershock отвечает основной коллектив Voidpoint, тогда как за сиквел — Phantom Fury — отвечает уже другая студия Slipgate Ironworks, известная своим участием в работе над Ghostrunner и Daymare 1998.

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Что касается дополнения Aftershock, то первоначально оно должно было выйти в свет ещё в прошлом году, но попало в типичный для современного геймдева производственный ад, результатом которого стало значительное затягивание процесса разработки. Когда состоится релиз, неизвестно, но авторы обещают скоро поделиться некими позитивными новостями. Возможно, ожидание близко к завершению.