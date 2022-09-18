Тоже, «как ни странно», в ретро-формате.

На этой неделе не выходные, а один сплошной праздник для фанатов шутеров в ретро-стилистике. Вчера стало известно, что из ранних доступов скоро и совсем скоро выйдут ретро-боевики Wrath Aeon of Ruin и Prodeus соответственно, сегодня же журналисты заметили, что 3D Realms анонсировала Phantom Fury — полноценное продолжение ретро-шутера Ion Fury.

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Действие Phantom Fury разворачивается спустя «много лет» после оригинальной игры: наш протагонист Шелли Харрисон пробуждается из комы в мире нового образца: у него теперь имеется бионический протез руки, а в его задачу войдёт поиск и захват опасного артефакта, известного как демоническое ядро (Demon Core).

По словам разработчиков, в Phantom Fury игроков ждёт интенсивный динамичный игровой процесс, в рамках которого можно не только пострелять в противников из более чем двадцати различных видов вооружения, но и полетать на вертолётах. Является ли второе неким запрограммированным событием (скриптом), не уточняется, но хотелось бы верить, что нет.

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Релиз должен состояться в следующем году. Пока без конкретики. Впрочем, не стоит возлагать на это «окно» больших надежд: современная игровая индустрия такова, что сроки сдачи проектов в релиз в ней легко откладываются на всё более и более поздние даты.