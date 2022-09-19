И признал, что впереди у компании в плане данной франшизы море работы.

Сообщество геймеров, быть может, и неоднородно, но в своей массе оно пришло как минимум к одному консенсусу: Battlefield V, а следом за ней и Battlefield 2042 обернулись для франшизы колоссальными репутационными потерями. Тот факт, что оба проекта не оправдали ожиданий геймеров, сегодня наконец-то признал руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон.

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По словам Уилсона, с Battlefield V и Battlefield 2042 издательству не удалось добиться результатов, на которые был сделан расчёт. Более того, чтобы франшиза успешно развивалась, придётся провести огромное количество работы.

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В успехе Уилсон, впрочем, не сомневается: по его мнению, Battlefield — устойчивая серия, которая вполне может развиваться в правильном направлении, если за дело возьмутся мастера своего дела. И сейчас франшиза находится в руках именно таких мастеров. Кого господин Уилсон имеет в виду, не уточняется. Ранее, к слову, по Сети гуляли слухи, что студию DICE могут освободить от должности главного разработчика Battlefield; любопытно, не произошло ли именно это?