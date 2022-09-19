На официальном сайте CRPG Warhammer 40000: Rogue Trader появилась информация о четырёх компаньонах главного героя, с которыми он будет заниматься исследованием мира игры. Пока речь идёт о представителях расы людей, но в Rogue Trader будут представители ксеносов, с которыми тоже разрешат, скажем так, «запартнёриться».
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Итак, первой из представленных компаньонов является Идира Тласс — прорицательница, которая может общаться с варпом. В описании также указывается, что у неё есть кое-какие проблемы с голосами хаоса в голове.
Абелард Версериан — считается правой рукой эксцентричной бродячей торговки Теодоры фон Валанциус. Герой служил на имперском флоте, но с течением времен стал более жёстким.
Паскаль Ханеуманн — Магос-исследователь Культа Омнисии, который долгое время занимался исследованием машин. Не совсем человек.
Касия Орселио — навигатор, который должен быть на каждом корабле Империума и помогать проходить через Варп. Способна видеть будущее, но из-за этого также накладывает эффекты на членов партии.
В отдельной заметке разработчики из Owlcat Games также показали концепт-арты трёх предысторий главного героя. Авторы сразу дали понять, что это не все варианты, но уже сейчас нам известно о возможности сыграть за преступника, бывшего офицера и комиссара.
Ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader создаётся для ПК, даты релиза у неё пока нет.