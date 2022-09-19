Стесняемся спросить разработчика: а при чём тут вообще сама игра и «второй шанс»?

На выходных в Cyberpunk 2077 произошло знаковое событие: пиковый онлайн проекта достиг самого высокого показателя с января 2021 года. Естественно, столь приятная статистика не прошла мимо разработчиков из CD Projekt RED: квест-директор проекта Павел Саско, например, поблагодарил игроков за то, что он назвал «вторым шансом».

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Стоит отметить, что за скачок популярности господину Саске следует благодарить не игроков, а в первую (и, возможно, в последнюю) очередь вышедший на прошлой неделе на Netflix аниме-сериал Cyberpunk Edgerunners. Похожая ситуация возникала пару лет назад на фоне старта первого сезона сериала «Ведьмак»: тогда «онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt тоже взлетал до таких высот, что бил все мыслимые рекорды.

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Попутно Cyberpunk 2077 также обзавелась обновлением 1.6 и поучаствовала в распродаже. Всё это тоже позитивно влияет на «онлайн», но в куда меньшей степени, чем запуск аниме-сериала. Понимают ли это в CDPR? Безусловно. Но демонстрация хороших манер со стороны девелоперов никогда не повредит.