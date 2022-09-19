Никаких серьёзностей — всё не взаправду.

Издательство Fulqrum Publishing (которое бывшая 1C Entertainment) совместно с датской студией Slipgate Ironworks анонсировало Warpaws — необычную стратегию в мультяшном стиле, посвящённую теме противостояния кошек и собак. Сообщается, что данный проект вдохновлён классикой жанра — почтенной Z.

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Warpaws — это игра, у которой всё внимание к себе перетягивают визуальный стиль и сеттинг. Есть альтернативная вселенная, где кошки и собаки вынуждены воевать друг с другом. Есть вооружения в духе Второй мировой, с помощью которого они выясняют между собой отношения. И есть стиль — безобидный, весёлый и мультяшный. Все эти компоненты были соединены воедино, после чего и получилась Warpaws.

Авторы проекта обещают, что проблем с освоением базовых механик у игроков точно не будет. А вот для игры с правильным применением всех тактических приёмов придётся как следует попотеть. Геймплей Warpaws строится на умении игрока управлять юнитами и только. Как вы уже поняли, возни со строительством базы и сбором ресурсов в данной ситуации не предусматривается.

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Для Warpaws обещают сделать масштабную сюжетную кампанию, множество сетевых режимов, несколько биомов и систему разрушения. Всё это добро можно будет опробовать в первом квартале 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.