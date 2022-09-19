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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка данных по GTA 6 может иметь неприятные последствия для рядовых сотрудников Rockstar
Например, ограничения на работу из дома.
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Как известно, вчера игровой сегмент Сети трещал по швам на фоне утечки игрового процесса ранней версии Grand Theft Auto VI (ну, или как её назовут в будущем). На просторах Интернета оказалась крупная запись геймплея, а также различные подробности вроде действующих лиц и особенностей геймплея. Для автора утечки, если его вычислят, это может иметь самые неприятные последствия вплоть до циклопических размеров штрафа, но в рамках данного материала мы затронем затронутые журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером последствия непосредственно для рядовых сотрудников Rockstar.

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По словам Шрайера, который, к слову, ещё вчера подтвердил подлинность слитой информации, данная ситуация является настоящим кошмаром для Rockstar. Дело не в том, что публика раньше времени узнала какие-то особенности геймплея, которые ещё могут измениться, и которые к релизу всеми забудутся. А в том, что руководство компании может ввести некоторые ограничения, дабы исключить подобные утечки в будущем.

Не секрет, что многие студии разработки игр до сих пор, несмотря на то, что коронавирус переходит в статус сезонного заболевания, практикуют режим удалённой работы. Именно эта практика, по мнению Шрайера, может измениться на фоне утечки: Rockstar может ограничить работу из дома, дабы понизить шансы на утечки информации. Кроме того, подобное решение может отрицательно сказаться и на самой Rockstar: благодаря «удалёнке» она может пользоваться трудом сотрудников из разных стран, и в случае принудительного возвращения в условные офисы от этой практики придётся отказаться.

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В настоящее время Take-Two и Rockstar практически полностью очистили основные видеохостинги от всех записей слитого игрового процесса GTA 6. Так что кто посмотреть не успел — тот опоздал. Ну, или вынужден будет проследовать на местечковые видеохостинги, до которых лапы зарубежных компаний добраться в принципе не способны.

#rockstar games
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warmuza
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Victor91rus
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