В рамках The Game Awards 2022.

Вокруг Хидео Кодзимы сформирован такой серьёзный культ, что поклонники его творчества готовы в любых, даже самых расплывчатых намёках видеть то, что им хочется. Сегодня, например, инсайдер TheRealInsider, отличившийся тем, что со стопроцентной точностью «предсказал» все анонсы касательно новых игр Assassin’s Creed в рамках сентябрьского мероприятия Ubisoft Forward, опубликовал картинку с изображением Хидео Кодзимы вместе с Джеффом Кили, создателем и ведущим ежегодной церемонии The Game Awards.

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Именно с подачи данной публикации геймеры и предположили, что перед ними не что иное, как намёк на то, что следующий проект Кодзимы будет анонсирован именно на The Game Awards 2022. Что это будет за проект, впрочем, пока загадка. Есть только слухи, согласно которым, коллектив Kojima Productions трудится над несколькими разными проектами. Одни утверждают, что в работе находится сиквел Death Stranding, другие — что некий хоррор Overdose, третьи и вовсе уверены, что Кодзима тихонько корпит над перезапуском Silent Hill.

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Правду узнаем только в момент анонса. Всё остальное — выдача желаемого за действительное.