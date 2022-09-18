Этого следовало ожидать.

После того, как CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 обновление версии 1.6, анонсировала готовящееся к выходу в следующем году дополнение Phantom Liberty, устроила по случаю всего этого великолепия распродажу, и положила на тортик вишенку в лице аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners на Netflix, было предельно очевидно, что популярность игры выйдет на новый виток. Это уже подтверждается статистикой «онлайна», ну а теперь настал черёд недельного чарта продаж в Steam.

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По статистике за 11—17 сентября Cyberpunk 2077 обосновалась на втором месте в чарте. Более того, если бы не присутствующий здесь по какому-то недоразумению портативный ПК Steam Deck, то место было бы первым. На третьем и четвёртом местах разместился предварительный заказ Call of Duty Modern Warfare II. В свою очередь, ритм-боевик Metal Hellsinger стартовал с седьмого места. Дальше представители чарта практически «рандомные», поэтому отдельно их упоминать не будем.

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Десятка лидеров выглядит следующим образом: