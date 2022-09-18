Игра выйдет в следующем месяце.

Студия Storming Games совместно с издательством Team17 назвала точную дату релиза ролевого экшена Batora: Lost Haven. Данная игра должна выйти на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S уже 20 октября. В планах у разработчиков также есть версия для Nintendo Switch, но она выйдет позже остальных.

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По случаю объявления точной даты релиза Batora: Lost Haven был представлен отдельный трейлер, а также выпущена демоверсия в магазине Steam. «Демка» эта временная — играть в неё можно до 19 сентября.

Batora: Lost Haven предлагает игрокам отправиться в увлекательное путешествие, чтобы спасти Землю. Для этого им нужно обуздать древние силы Солнца и Луны, чтобы победить врагов, решать разнообразные головоломки и изучать фантастические планеты с их уникальными жителями и узнавать тайны галактики.

Протагонистка Batora: Lost Haven — девушка по имени Аврил, которая никогда не думала, что ей придётся стать настоящей героиней. Но, как водится в таких случаях, после одного загадочного разрушительного события её мир перевернулся, а планета оказалась на грани уничтожения. У самой Аврил появились необычные способности, и теперь ей предстоит отправиться в путешествие по вселенной.

Авторы Batora; Lost Haven заявляют, что здесь есть нелинейная история с несколькими концовками, динамичные многогранные сражения, сложные и интересные головоломки, а также атмосфера ретро-фантастики в духе классических произведений 1950-х годов.

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Вся «боёвка» игры строится на системе с двумя шкалами здоровья главной героини. Так, у Аврил есть физическое состояние и духовное. Для достижения наибольшей эффективности в сражениях игрокам важно следить, чтобы оба этих показателя были на высоком уровне.