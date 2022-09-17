С запуском дополнения Firesong про друидов.

На протяжении нескольких лет ZeniMax Online обеспечивает The Elder Scrolls Online дополнительным контентом в рамках специальных тематических сезонов. В этом году сезон называется «Бретонское наследие», и уже в ноябре выйдет последняя добавка из его состава: аддон Firesong про друидов из одноимённого клана выйдет первого числа указанного месяца. Затем команда разработчиков возьмёт перерыв, ну а дальше, скорее всего, в начале следующего года анонсирует уже новый сезон.

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Стоит отметить, что в этом году в рамках «Бретонского наследия» The Elder Scrolls Online получила несколько дополнений с новыми подземельями, экипировкой и оппонентами, а также целую контентную главу «Высокий остров», в которой геймеры познакомились с древней родиной бретонцев и местным орденом благородных рыцарей.

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Что же касается дополнения Firesong, то в его рамках игроки отправятся на остров Гален, на котором обосновались друиды, пираты-эльфы, а также представители местной фауны. Первого ноября выполнить новые задания смогут пользователи PC, а двумя неделями позже, по традиции, владельцы Xbox и PlayStation.